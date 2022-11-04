Агент Николича - о «Сочи»: «Всё может быть»

Футбольный агент Деян Максимович, который представляет интересы экс-главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, высказался о возможном возвращении специалиста в РПЛ. Заинтересованность в услугах Марко проявляет «Сочи».

«Николич не заинтересовался предложением «Сочи»? Не хочу сейчас говорить про этот слух. Все может быть», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресса».

Ранее СМИ сообщали, что Николич является приоритетным кандидатом на замену Вадиму Гаранину.

После 15 туров Премьер-лиги «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке южане померяются силами со столичным «Спартаком».