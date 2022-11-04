В «Оренбурге» обозначили трансферную цель

Василий Еремякин, который является президентом «Оренбурга», высказался касательно планов команды на зимнее трансферное окно. По его словам, клуб планирует усилиться двумя футболистами.

«Есть разные варианты - и российские, и европейские, и латиноамериканские. Что касается позиций, нам точно нужен центральный защитник. По второму игроку вопрос открытый», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После 15 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 22 балла и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России команда встретится на выезде с подмосковными «Химками».