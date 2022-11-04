Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался относительно попадания полузащитника Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на контрольную встречу с Таджикистаном.

«Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 12 поединках за самарский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Товарищеский матч против Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.