Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известно, как Николич отреагировал на предложение «Сочи»

04 Ноября 2022 • 08:38 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич, известный в российском чемпионате по работе с московским «Локомотивом», без энтузиазма отреагировал на предложение «Сочи». По данным журналистов «Спорт-экспресса», есть большая вероятность, что тренер откажется от сотрудничества.

Ранее в российской прессе сообщалось, что Николич является основным кандидатом на замену Вадима Гаранина у руля южан.

После первого круга Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал 21 очко и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Сочи» проведет дома против столичного «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
10:59 · Россия. Премьер-лига
Соболев называл самый важный гол в своей карьере
10:50 · Россия. Премьер-лига
Соломатин высказался о работе Гогниева в «Химках»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «От Сёмина доставалось даже запасным»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев дал категоричный прогноз на чемпиона РПЛ
10:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Химки» - «Оренбург»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Соболев — о хейтерах: «Называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Магкеев — о словах Баринова: «На его месте я бы оставил такие мысли внутри коллектива»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Шишкин рассказал, что является залогом успеха «Спартака» в нынешнем сезоне 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили выбор Карпина
09:43 · Россия. Премьер-лига
Чернышов - о чемпионской гонке в РПЛ: «Ещё ничего не решено, но «Зенит» - главный фаворит»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, что хотел бы позаимствовать в Холанна 2
09:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, что Абаскаль запретил игрокам «Спартака» материться
09:15 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на матч «Химки» - «Оренбург»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Если бы я был Бакевым, я бы не перешёл в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем