Известно, как Николич отреагировал на предложение «Сочи»

Сербский специалист Марко Николич, известный в российском чемпионате по работе с московским «Локомотивом», без энтузиазма отреагировал на предложение «Сочи». По данным журналистов «Спорт-экспресса», есть большая вероятность, что тренер откажется от сотрудничества.

Ранее в российской прессе сообщалось, что Николич является основным кандидатом на замену Вадима Гаранина у руля южан.

После первого круга Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал 21 очко и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Сочи» проведет дома против столичного «Спартака».