Свинов назвал топ-5 лучших нападающих РПЛ

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов, правами на которого владеет московский «Спартак», назвал лучших форвардов в чемпионате России.

Во время общения с корреспондентом «РБ Спорта» вратарь выделил пятерых атакующих футболистов. Он назвал Соболева, Комличенко, Малкома, Клаудиньо и Мансилью.

Напомним, что по итогам первого круга Российской премьер-лиги лидером бомбардирской гонки является спартаковец Куинси Промес, наколотивший 12 голов. Далее расположились Малком («Зенит») и Владимир Сычевой («Оребург»). У этих двух по 11 результативных выстрелов в чемпионате.