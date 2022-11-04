Свинов: «Бакаев может заменить Малкома в «Зените»

Страж ворот московского «Спартака» Илья Свинов, ныне выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», высказался о своем экс-одноклубнике Зелимхане Бакаеве, ныне выступающем за петербургский «Зенит».

«Я с Бакаевы тренировался и знаю, что он может, это топ-игрок. Если довериться ему, на мой взгляд, «Зенит» может не заметить потери даже Малкома», - передает слова вратаря издание «РБ Спорт».

26-летний полузащитник пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зелимхан провел 12 поединков, в которых отметился одним голом с пенальти.