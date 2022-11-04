Соболев: «Fan ID - самая угнетающая история в российском футболе»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к введению системы Fan ID в российском футболе.

«Fan ID - самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты - было бы круче», - передает слова форварда «красно-белых» издание «Чемпионат».

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «народная команда» с 32 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем поединке «Спартак» на выезде сыграет против «Сочи». Матч пройдет 5 ноября.