Ахметов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о своем включении в расширенный список сборной России на предстоящий тренировочный сбор.

«Рад, ведь выступать за сборную - это большая честь. Как будет объявлен окончательный список, то будет другая радость. Хочется приносить пользу, забивать и отдавать голевые передачи», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

Напомним, что в текущем месяце у сборной России запланировал товарищеский поединок. Подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Таджикистана в Душанбе. Дата проведения спарринга – 17 ноября.