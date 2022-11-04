Мелёхин рассказал, как воспринял вызов в сборную России

18-летний защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал о своих эмоциях после включения в заявку сборной России на тренировочный сбор в ноябре.

«Рад, но еще особо не понял, что произошло. Это добавляет мотивации показывать себя лучше в оставшихся двух матчах в чемпионате России», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мелехин принял участие в 11 поединках, в которых получил одну желтую карточку.

Напомним, что в текущем месяце сборная России проведет товарищескую встречу с командой Таджикистана. Матч состоится в Душанбе 17 ноября.