Свинов: «Ваноли запомнился агрессией, которая направлена на благо «Спартака»

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов, правами на которого владеет московский «Спартак», высказался об экс-рулевом «народной команды» Паоло Ваноли.

«Ваноли запомнился агрессией, которая направлена на благо команды. Он мог завестись и дать команде эмоций. Он был интересен в этом плане, как и все итальянцы», - передает слова вратаря издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что за воронежский коллектив Свинов выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне голкипер провел 12 поединков в рамках Российской премьер-лиги, в которых пропустил 12 мячей. В трех играх Илья сохранил ворота в неприкосновенности.