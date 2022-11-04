В «Зените» отреагировали на слухи о возвращении Лунёва

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», отреагировал на новость о возможном возвращении в стан «сине-бело-голубых» вратаря Андрея Лунёва, ныне выступающего за леверкузенский «Байер».

«О возвращении Лунёва в «Зенит» нет речи. Клуб не ведет с ним переговоры», - передает слова функционера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей перебрался в стан «фармацевтов» летом прошлого года на правах свободного агента. Он заключил с немецким клубом двухлетнее трудовое соглашение. С того момент россиянин провел за немецкую команду всего три поединка.