Герус: «Селихов заслужил вызов в сборную»

Экс-голкипер пермского «Амкара» и «Ростова» Роман Герус считает заслуженным приглашение Александра Селихова, вратаря московского «Спартака», на сборы российской сборной, которой предстоит сыграть товарищеский матч со сборной Таджикистана через две недели. Герус уверен в том, что Селихов оправился от травм и теперь является одним из лучших вратарей России.

- Рад за него. Селихов своим трудом добился внимания от тренерского штаба. Он оставил позади свои обидные травмы, и прошлый и нынешний сезоны показывают, что он является одним из сильнейших вратарей России, - заявил Герус в интервью «Матч ТВ».