Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Герус: «Селихов заслужил вызов в сборную»

04 Ноября 2022 • 03:50 Комментировать

Экс-голкипер пермского «Амкара» и «Ростова» Роман Герус считает заслуженным приглашение Александра Селихова, вратаря московского «Спартака», на сборы российской сборной, которой предстоит сыграть товарищеский матч со сборной Таджикистана через две недели. Герус уверен в том, что Селихов оправился от травм и теперь является одним из лучших вратарей России.

-  Рад за него. Селихов своим трудом добился внимания от тренерского штаба. Он оставил позади свои обидные травмы, и прошлый и нынешний сезоны показывают, что он является одним из сильнейших вратарей России, - заявил Герус в интервью «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Герус Александр Селихов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
07:29 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Ваноли запомнился агрессией, которая направлена на благо «Спартака»
07:24 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи о возвращении Лунёва
03:50 · Россия. Премьер-лига
Герус: «Селихов заслужил вызов в сборную»
03 Ноября
23:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает Сычевого лучшим игроком первого круга РПЛ
23:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Промес всё понимает по-русски»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Мне очень понравилась игра Пруцева»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о заявке сборной: «Взяли всех, кого надо»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия — лучший капитан в моей карьере»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Бакаеве: «Ему не хватает игрового времени, нужно уходить в аренду и играть» 1
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков рассказал, в каком случае «Химкам» нужно уволить Гогниева 1
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц 3
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Будаков: «Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»
Все новости
Рекомендуем