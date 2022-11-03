Сёмин – о заявке сборной: «Взяли всех, кого надо»

Бывший наставник российской национальной команды и столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о заявке Валерия Карпина на предстоящий сбор.

«Взяли всех, кого надо», — кратко подытожил специалист список футболистов, вызванных в национальную команду, в интервью «РИА Новости».

Напомним, что в рамках ноябрьского сбора российский коллектив встретится с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. В число вызванных футболистов попали 37 игроков. Дебютировать за Россию могут сразу 15 игроков, включая Владимира Сычевого и Сергея Пиняева.