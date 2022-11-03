Тихонов - о Бакаеве: «Ему не хватает игрового времени, нужно уходить в аренду и играть»

Бывший игрок российской национальной команды Андрей Тихонов высказался о пропуске Зелимханом Бакаевым предстоящего сбора.

«Если так будет продолжаться, то Бакаеву нужно уходить в аренду и играть. Все зависит от Семака. Аренда в «Спартак»? Думаю, вряд ли, потому что он уже из «Спартака» ушел, плюс было небольшое недопонимание с руководством», — цитирует бывшего футболиста московской команды«Матч ТВ». По словам Тихонова, у Бакаева было бы больше игрового времени, участвуй «Зенит» в еврокубках.

Напомним, что сборная России встретится с национальной командой Таджикистана 17 ноября. На этот сбор Валерий Карпин пригласил 37 футболистов.