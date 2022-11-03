Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал слова Сергея Юрана о том, что он возглавит клуб РПЛ до конца года.

«Понятно, что у Юрана, значит, уже есть договоренность с каким-то клубом. То, что он возвращается к тренерской работе в РПЛ, это нормально, поскольку люди до сих пор не понимают, почему его уволили из «Химок». Есть много клубов, которые Сергей мог бы возглавить. Прогноз здесь давать сложно, потому что в нашем футболе происходят вещи, которые нигде в футболе больше не происходят. Сейчас говорят, что Галактионов из «Нижнего» перейдет в «Локомотив». Сразу вопрос, а зачем тогда нужно было убирать Кержакова?

Про «Химки» даже и не говорим. Если Сергей вернётся туда - это будет вообще тогда непонятно. Мы говорили, что цирк был уже, когда он ушел. И все, что происходило там дальше. Есть вариант с «Сочи», там ведь убрали Гаранина. Тот же «Нижний», кстати, если Галактионов уйдет. Но это просто мои размышления. А давать конкретный прогноз не хочу. Но увидеть Сергея в каком-то клубе я хочу», - сказал Мостовой.