​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», ответил на вопрос об Артёме Дзюбе, ныне выступающем за турецкий «Адана Демирспор».

По словам Еремякина, «Оренбург» не рассматривал вариант с приглашением Дзюбы в клуб в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, зачем он нам нужен», - сказал Еремякин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что Артём Дзюба зимой попытается вернуться в Россию. 34-летнего нападающего не устраивает ситуация в «Адана Демирспор», где он почти не получает игрового времени.