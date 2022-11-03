Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»

03 Ноября 2022 • 18:57 Комментировать

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», ответил на вопрос об Артёме Дзюбе, ныне выступающем за турецкий «Адана Демирспор».

По словам Еремякина, «Оренбург» не рассматривал вариант с приглашением Дзюбы в клуб в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, зачем он нам нужен», - сказал Еремякин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что Артём Дзюба зимой попытается вернуться в Россию. 34-летнего нападающего не устраивает ситуация в «Адана Демирспор», где он почти не получает игрового времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Оренбург Василий Еремякин Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Бакаеве: «Ему не хватает игрового времени, нужно уходить в аренду и играть»
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков рассказал, в каком случае «Химкам» нужно уволить Гогниева
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц 3
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Будаков: «Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Ничего не понятно, но очень интересно»: В ЦСКА высказались о решениях ЭСК
17:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин согласился с дисквалификацией Гогниева
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Аталанте» ответили на вопрос об интересе к Зайнутдинову
17:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, при каком условии Зайнутдинову стоит переходить в «Аталанту»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Мозес рассказал, когда сможет вернуться на поле
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о «Химках»: «Это какой-то театр абсурда»
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Соболеву подарили именной бомбер как лучшему игроку месяца в РПЛ фото
Все новости
Рекомендуем