Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», поделился информацией о своей зарплате во времена работы в питерском клубе.

«В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц - это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Властимил Петржела принял «Зенит» в конце 2002 года. В Санкт-Петербурге этот специалист трудился до мая 2006 года. Под руководством Петржелы «сине-бело-голубые» провели 144 официальных матча. В них команда отпраздновала 73 победы при 41 ничьей и 30 поражениях.

В настоящий момент «Зенит» возглавляет Сергей Семак. Под его руководством питерцы выиграли четыре чемпионских титула подряд.