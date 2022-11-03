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Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц

03 Ноября 2022 • 18:53 Комментировать (3)

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», поделился информацией о своей зарплате во времена работы в питерском клубе.

«В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц - это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Властимил Петржела принял «Зенит» в конце 2002 года. В Санкт-Петербурге этот специалист трудился до мая 2006 года. Под руководством Петржелы «сине-бело-голубые» провели 144 официальных матча. В них команда отпраздновала 73 победы при 41 ничьей и 30 поражениях.

В настоящий момент «Зенит» возглавляет Сергей Семак. Под его руководством питерцы выиграли четыре чемпионских титула подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (3)
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Прям щас
03 Ноября 2022 в 19:54
эффективный менеджер не должен знать, какая у него зарплата.
а вот умеренно пьющий работник ткацкой фабрики В. Жупел может сказать, сколько ему платят, правда в литровом эквиваленте. как говорит сам товарищ В. Жупел: " ай... ни в деньгах щясте)).. голыми преходим... голыми ходем.. голыми уходем)) фсе с сабой ни унисеш..))."
serj9
03 Ноября 2022 в 19:49
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ингерман
03 Ноября 2022 в 19:10
ай флегму бы на место петержелы условна паставили бы.. поточняк из пердива так бо и не вылезали.. а 90 тыр ему давали на казино.. остальное жинка забирала.. )))
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