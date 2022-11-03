Будаков: «Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»

Бывший вратарь Александр Будаков признал, что употребление алкоголя - обычное дело в футбольном мире.

- Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил. Всего пару человек таких было, и то они далеко не пошли, - заявил экс-вратарь на YouTube-канале «Федос».

Будаков отметил, что в нальчикском «Спартаке» зарабатывал лучше всего, но решил покинуть клуб через три месяца из-за того, что боялся закончить карьеру уже в 26-27 лет: «Утром набивали холодильник пивом, а вечером его опустошали».

37-летний бывший голкипер признал, что выходил на поле с похмелья после многочисленных бокалов пива.