​«Ничего не понятно, но очень интересно»: В ЦСКА высказались о решениях ЭСК

По итогам дерби против «Локомотива» ЦСКА направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Было установлено, что арбитр Артём Любимов не допустил ошибок против «армейцев».

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу, объяснил обращения клуба в ЭСК. По словам Брейдо, задача клуба не заключается в том, чтобы жаловаться на то или иное решение. ЦСКА просто хочет добиться понимания правил и трактовок.

При этом Брейдо отметил, что разъяснения экспертно-судейской комиссии не способствуют пониманию трактовок правил футбола.

«Акцентированный толчок называется неакцентированным, Чалов получил локтем в голову видимо тоже неакцентированно. Благо, не получил ЖК за «безрассудный контакт» с локтем соперника, «выраженный в неправильном использовании» головы. Как говорится: ничего не понятно, но очень интересно», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби с минимальным счётом 1:0.