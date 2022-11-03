​В «Аталанте» ответили на вопрос об интересе к Зайнутдинову

В прессе появилась информация о том, что интерес к Бактиёру Зайнутдинову проявляет «Аталанта». Комментарий на этот счёт дал Ли Конгертон, который занимает должность генерального директора в клубе из Бергамо.

«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», - высказался Конгертон, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

24-летний Бактиёр Зайнутдинов выступает за ЦСКА с конца августа 2020 года после трансфера из «Ростова». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают казахстанского полузащитника в 3,5 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Бактиёр Зайнутдинов провёл 16 матчей.