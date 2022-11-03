Гогниева дисквалифицировали на три матча

Наставник «Химок» Спартак Гогниев был дисквалифицирован на три матча Премьер-лиги. О соответствующем решении КДК РФС сообщает «РБ Спорт».

Гогниев был наказан за своё поведение в последней игре «Химок» против «Динамо». В перерыве тренер получил красную карточку от арбитра. До и после этого наставник подмосковной команды позволял себе ругательства. Так, например, в подтрибунном помещении он в ругательной форме предъявил претензии Сергею Дурасову – журналисту «Матч ТВ». Поводом стали вопросы во время флеш-интервью.

Таким образом, Спартак Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» и «Сочи», а также один весенний матч РПЛ.