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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниева дисквалифицировали на три матча

03 Ноября 2022 • 14:46 Комментировать

Наставник «Химок» Спартак Гогниев был дисквалифицирован на три матча Премьер-лиги. О соответствующем решении КДК РФС сообщает «РБ Спорт».

Гогниев был наказан за своё поведение в последней игре «Химок» против «Динамо». В перерыве тренер получил красную карточку от арбитра. До и после этого наставник подмосковной команды позволял себе ругательства. Так, например, в подтрибунном помещении он в ругательной форме предъявил претензии Сергею Дурасову – журналисту «Матч ТВ». Поводом стали вопросы во время флеш-интервью.

Таким образом, Спартак Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» и «Сочи», а также один весенний матч РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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