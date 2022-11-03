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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ»

03 Ноября 2022 • 13:16 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может побороться за звание лучшего тренера сезона в Российской премьер-лиге.

«Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ. Но, безусловно, Гильермо может им стать. В конце сезона узнаем, кто действительно сильнейший», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге сыгран первый круг. «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 32 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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