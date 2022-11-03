Тарханов сватает Сычевого в «Спартак»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном трансфере лидера «Оренбурга» Владимира Сычевого в столичный «Спартак».

«Надо посмотреть, как бы он играл за «Спартак». Возможно, он и перейдет в «Спартак». Есть пример Каштанова в «Урале», который играл в любительской лиге, а потом попал в клуб РПЛ», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний нападающий сыграл 13 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Владимира в 500 тысяч евро.