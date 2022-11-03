Игонин: «Не вижу смысла в возвращении Лунёва в «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин рассказал, как относится к новости о возможном возвращении вратаря Андрея Лунёва в петербургский «Зенит». С лета прошлого года голкипер выступает за леверкузенский «Байер».

«У «Зенита» как раз вратарская линия полностью укомплектована. Лунёву хорошо попробовать свои силы в другом клубе. Не вижу смысла в его возвращении в «Зенит», - передает слова Алексея «Чемпионат».

Андрей пополнил ряды леверкузенского клуба летом прошлого года, заключив двухлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии вратарь сыграл всего один поединок и пропустил два гола.