Кавазашвили: «Лунёва в «Зенит» уже не возьмут»

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном возвращении вратаря Андрея Лунёва в петербургский «Зенит». В настоящий момент он является игроком леверкузенского «Байера».

«Лунёва в «Зенит» уже не возьмут, там мест просто нет. Лунёв же играл в «Зените», получал огромные деньги. Зачем он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдёт?» - передает слова эксперта «Чемпионат».

30-летний россиянин присоединился к «фармацевтам» летом прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Бундеслиги Андрей провел всего один матч и пропустил два мяча.