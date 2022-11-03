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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Лунёва в «Зенит» уже не возьмут»

03 Ноября 2022 • 12:44 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном возвращении вратаря Андрея Лунёва в петербургский «Зенит». В настоящий момент он является игроком леверкузенского «Байера».

«Лунёва в «Зенит» уже не возьмут, там мест просто нет. Лунёв же играл в «Зените», получал огромные деньги. Зачем он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдёт?» - передает слова эксперта «Чемпионат».

30-летний россиянин присоединился к «фармацевтам» летом прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Бундеслиги Андрей провел всего один матч и пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анзор Кавазашвили Андрей Лунёв
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