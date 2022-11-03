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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев назвал главное разочарование первого круга РПЛ

03 Ноября 2022 • 08:25 Комментировать

Известный российский специалист Андрей Кобелев высказался о провальном выступлении московского «Локомотива» в первом круге Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - разочарование первого круга. Там собраны достаточно классные игроки, которые не показали вообще ничего. «Локомотив» - это сенсация со знаком минус», - заявил Кобелев разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

По итогам 15 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 баллов и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «Локо» проведет на выезде против екатеринбургского «Урала» 6 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Кобелев
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