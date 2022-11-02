Мостовой: «Думаю, у многих останется двоякое впечатление от этого интервью Божовича»

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой высказал своё мнение касательно сербского специалиста Миодрага Божовича.

«Думаю, у многих останется двоякое впечатление от этого интервью Божовича. Где‑то он сказал правду, где‑то — нет, сыграли эмоции, наверное», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Специалист не считает сербского наставника легендарной личностью российского футбола в связи с другим мировоззрением относительно слова «легенда». По ходу интервью Божович был прав лишь отчасти – то есть, что-то он сказал правильно, что-то – нет, сказал Мостовой.