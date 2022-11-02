Канчельскис высказался о словах Божовича

Легенда российского футбола Андрей Канчельскис высказался о заявлениях Миодрага Божовича.

«Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, ещё и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью Sport24.

По мнению Канчельскиса, Божович должен быть доволен своей карьерой в России, поскольку ему позволили тренировать в большом числе отечественных команд.

Напомним, что в недавнем интервью Миодраг назвал себя легендой российского футбола, а также заявил, что в России его убили как специалиста.

