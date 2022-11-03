Из РПЛ в Европу

Первые ласточки, в виде «упорхнувших» в европейские клубы ведущих российских футболистов, появились ещё на рубеже семидесятых-восьмидесятых. Так, в капиталистическую, но, тем не менее, относительно лояльную по отношению к СССР Австрию направились игрок ленинградского «Зенита» Анатолий Зинченко в октябре 1980 года и полузащитник столичного «Спартака» Сергей Шавло в 1986-м. Если уроженец Новокузнецка и воспитанник волгоградского футбола Зинченко, отыгравший 10 сезонов за ленинградский клуб, отправился в венскую «Аустрию», которую курировала коммунистическая партия Австрии, то воспитанник смоленского футбола и будущий гендиректор «красно-белых» Шавло отбыл в заграничную командировку в совсем уж буржуазный венский «Рапид» на заре перестройки.

Отток ведущих советских футболистов пришёлся на конец восьмидесятых. После серебра на Евро-1988 в Германии и олимпийского золота, завоёванного в Сеуле, спрос на отечественных игроков в Европе и мире в целом, несомненно, вырос. Заваров и Алейников в туринском «Ювентусе», Дасаев в испанской «Севилье», Хидиятуллин во французской «Тулузе» – это только самые известные примеры. Пожалуй, больше наших игроков отправлялось в Европу только в девяностые годы, когда проторённый ручеёк перерос в настоящий поток россиян, отправившихся на заработки в западные клубы. О том, какие самые известные трансферы на продажу состоялись в новейшей истории российского футбола, – в этой статье.

О серьёзных заработках на продаже футболистов из РПЛ заговорили в нулевые. Так, самый выгодный трансфер в истории московского «Спартака» состоялся после «бронзового» Евро-2008, когда стало известно, что Роман Павлюченко перешёл в лондонский «Тоттенхэм» за 16,7 млн евро. Ещё больше от сделки выручил питерский «Зенит» на продаже Эсекьеля Гарая в испанскую «Валенсию» за 24 млн евро. Чуть ранее главный газпромовский клуб страны приобрёл аргентинца всего за шесть миллионов евро. О грамотной трансферной политике столичных армейцев в годы правления Евгения Гинера было сказано очень много. Пожалуй, главным и самым знаковым приобретением ЦСКА стал переход бразильца Жо за пять миллионов евро. А вот продолжил бразилец свою игровую карьеру после ЦСКА в английском «Манчестер Сити» уже за 24 млн евро.

Ещё больше пополнил клубную кассу некогда главный клуб Вооруженных сил страны на сделке Юрия Жиркова. За воспитанником тамбовского футбола в своё время охотились столичные «Локомотив» и «Спартак», но оказался Юрий именно в ЦСКА. После всё того же звёздного Евро-2008 и уникальных побед над сборными Швеции и Голландии, российский футбольный «товар» засверкал привлекательными красками. В 2009 году Юрий за 21 млн евро перешёл в лондонский «Челси», полноправно принадлежащий в то время Роману Абрамовичу. В итоге ЦСКА, купивший футболиста у тамбовского «Спартака» за 300 тысяч евро, выручил 20,7 млн. Самой крупной разницей в покупке и продаже футболиста РПЛ принадлежит всё же питерскому клубу. В 2019 году аргентинский футболист Паредес перешёл во французский «ПСЖ» за 47 млн евро. Разница в трансфере Леандро составила 27 млн евро. Этот положительный баланс является самым высоким в истории РПЛ. Переходы ведущих российских футболистов из РПЛ в зарубежные клубы за последние годы можно пересчитать по пальцам. Это и понятно – результатами особо они не блещут, отсюда и слабый интерес, к тому же в последние месяцы вмешалась и политика.

Константин Лицин