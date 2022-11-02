​Смородская назвала Зарему Салихову «ущербной»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», обрушилась с критикой на вторую половинку экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Стоит напомнить, что Зарема Салихова в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком».

По словам Смородской, Салихова не имеет никакого отношения к футболу. Экс-президент «Локомотива» считает, что у Заремы в сфере спорта нет знаний и опыта.

«Считаю, она какая-то ущербная. Ей чего-то по жизни не хватает. Видимо, внимания», - сказал Смородская, чьи слова приводит sport24.

Смородская не понимает, почему Салихову просят давать комментарии по каким-то вопросам.