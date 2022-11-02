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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская назвала Зарему Салихову «ущербной»

02 Ноября 2022 • 14:27 Комментировать (1)

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», обрушилась с критикой на вторую половинку экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Стоит напомнить, что Зарема Салихова в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком».

По словам Смородской, Салихова не имеет никакого отношения к футболу. Экс-президент «Локомотива» считает, что у Заремы в сфере спорта нет знаний и опыта.

«Считаю, она какая-то ущербная. Ей чего-то по жизни не хватает. Видимо, внимания», - сказал Смородская, чьи слова приводит sport24.

Смородская не понимает, почему Салихову просят давать комментарии по каким-то вопросам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ольга Смородская Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Ноября 2022 в 15:06
ай а студень чем праславился.. )))
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