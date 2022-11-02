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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема - о заявлении Божовича: «Идеальный кандидат для «Химок» найден»

02 Ноября 2022 • 13:23 Комментировать (2)

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федун, отреагировала на резонансное интервью экс-наставника «Локомотива» и «Ростова» Миодрага Божовича. Во время беседы с прессой серб назвал себя легендой российского футбола и обматерил своих коллег по тренерскому цеху.

«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», - сказала Салихова в беседе со «Спорт-экспрессом».

В настоящий момент пост главного тренера подмосковного коллектива занимает Спартак Гогниев. После 15 туров «Химки» с девятью баллами занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Миодраг Божович Зарема Дзагоева
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