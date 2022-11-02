Божович: «Если бы я тренировал «Спартак», 100% занял бы первое место»

Экс-наставник «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович убежден, что смог бы привести московский «Спартак» к чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

«Если бы я тренировал «Спартак», 100% занял бы первое место. Я открыл столько талантов для вашей страны. Вы меня недооценили как тренера. Вы меня уничтожили как специалиста!» - эмоционально высказался сербский специалист.

Последним местом работы сербского наставника был тульский «Арсенал».

Ранее Миодраг Божович жёстко обматерил Лучано Спаллетти и немецких тренеров, работавших в России.