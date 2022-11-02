Губерниев - Божовичу: «Легенда российского футбола - это я»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью сербского специалиста Миодрага Божовича. В беседе с журналистом «РБ Спорта» тренер назвал себя легендой российского футбола.

«Не согласен, что легенда российского футбола - Божович. Если бы я был тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я - легенда российского футбола», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал». Также он тренировал «Ростов», московский «Локомотив» и ряд других клубов чемпионата России.