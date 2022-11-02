Названы судьи матчей «Сочи» - «Спартак» и «Ростов» - «Динамо»

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на матчи 16-го тура Российской премьер-лиги. Центральную встречу между «Ростовом» и «Динамо» обслужит бригада арбитров в главе с Владимиром Москалёвым.

На матче «Сочи» - «Спартак» отработает Артём Чистяков, а поединок «Зенита» против «Ахмата» доверили Павлу Кукуяну.

ЦСКА и «Пари НН» рассудит Сергей Иванов, а «Урал» - «Локомотив» - Владислав Безбородов.

После 15 туров чемпионата России лидером является петербургский «Зенит». На второй строчке находится московский «Спартак», а топ-3 замыкает еще один столичный клуб - ЦСКА.