Ваноли рассказал, как отреагировал на изгнание «Спартака» из Лиги Европы

Экс-рулевой московского «Спартака» Паоло Ваноли поведал о том, как отреагировал на исключение «красно-белых» из прошлого розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала «народная команда» должна была сыграть против «РБ Лейпцига», однако получила бан от УЕФА.

«Это было неправильным решением. Когда дело касается спорта, в него не должна вмешиваться политика. Все команды, которые были в плей-офф, только потеряли от этого», - приводит слова итальянского специалиста «Спорт-экспресс».

Российские клубы пропускают нынешний сезон еврокубков из-за санкций.

В чемпионате России «Спартак» занимает второе место после 15 сыгранных туров.