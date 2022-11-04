Юбилейная победа ЦСКА над «Барселоной»

4 ноября исполняется 30 лет исторической победе ЦСКА над «Барселоной» на самом вместительном на тот момент стадионе Европы «Ноу Камп» (вмещающем 120 тысяч). В составе той «Барселоны» играли Андони Субисаррета, Хосеп Гвардиола, Христо Стоичков, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп... Первый розыгрыш Лиги чемпионов в 1992 году проходил по несколько необычной для сегодняшнего дня формуле. В групповой турнир, который стартовал в конце ноября, проходили только восемь клубов. Для начала все участники должны были преодолеть две стадии. В начальной стадии, в 1/16 финала, армейцы дважды победили исландский «Викингур» – 1:0 и 4:2.

В первой встрече ЦСКА с каталонским клубом, состоявшейся в «Лужниках» 21 октября 1992 года, армейцы не смогли удержать победный для себя результат после забитого Гришиным мяча на 16-й минуте. Во втором тайме Бегиристайн сравнял счёт. В ответном матче к 25-й минуте хозяева чётко обозначили своё превосходство в классе и повели 2:0. Всё перевернулось в Каталонии с ног на голову в течение 16 минут. Перед перерывом Бушманов вернул интригу в игру, забив важный гол «в раздевалку». Тем, кто отвлёкся на «перекур» в середине второго тайма, затем только и оставалось, что кусать себе локти. Справедливости ради стоит отметить, что на Россию тот поединок не транслировался. На 57-й минуте Машкарин сравнял счёт, а уже на 60-й минуте матча Карсаков забил в ворота каталонцев издевательский гол пяткой. Подопечным Кройфа требовалось забивать в этой ситуации два мяча для выхода в первый групповой турнир Лиги чемпионов. ЦСКА, годом ранее выигравший последний чемпионат СССР, потерял значительную часть звёздного состава – Дмитрия Галямина, Дмитрия Кузнецова, Игоря Корнеева, Валерия Брошина, Владимира Татарчука, Валерия Масалитина, Сергея Дмитриева. И тем ценнее стала та победа, к которой руководство клуба оказалось абсолютно не готово. Ибо все три домашних матча групповой стадии пришлось проводить в Западном Берлине, В России 30 лет назад стадиона не нашлось…

4 ноября случались и ещё знаковые результаты в поединках со звёздной «Барселоной». В 2009-м, в пору легендарного шествия испанского футбола и «Барселоны» в частности не только в Европе, но и в мире, казанский «Рубин» уже в групповой стадии Лиги чемпионов не позволил испанскому клубу забить в столице Казани. Этому событию придаёт своеобразный колорит тот факт, что двумя неделями ранее Семак и К, как и семнадцатью годами ранее ЦСКА, взяли верх в Барселоне! В отличие от армейцев, «Рубину» не пришлось отыгрываться. Напротив, уже на исходе второй минуты подопечные Курбана Бердыева заставили Лионеля Месси начать с центра поля. И сменить статус отыгрывающейся команды (в составе с Пике, Иньестой, Хави, Яя Туре) удалось только в начале второй половины благодаря голу Златана Ибрагимовича. Точку в матче гости поставили после прохода турецкого форварда Карадениза за 17 минут до конца основного времени.

Определённые успехи выпадали и провинциальным российским командам на предварительной стадии европейских турниров. В августе 2010 года новосибирская «Сибирь», после попадания в финал Кубка России, добилась права на участие в квалификации Лиги Европы и в четвёртом раунде принимала 21-кратного на тот период чемпиона Голландии – ПСВ «Эйндховен». 11 800 зрителей на стадионе «Спартак» стали свидетелями единственного забитого мяча, состоявшегося уже в компенсированное время. Вышедший на замену полузащитник Александр Дегтярёв, после комбинации, начатой белорусским новичком хозяев поля Дмитрием Молошем, привёл в восторг почти полностью заполненные трибуны. Удивить в футболе может любая команда. Поле для всех ровное, а мяч круглый. Тем более что в одной конкретной игре возможно всё – как в сказке.

Константин Лицин