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Денис Попов: «ЦСКА уже был чемпионом, а второе или третье место непринципиально» эксклюзив

29 Октября 2022 • 22:56 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «армейцев» в 15-м туре чемпионата России над «Локомотивом» со счётом 1:0.

- Настоящее дерби. Сумасшедшая самоотдача, моменты, хорошая игра. Я думаю, результат закономерный. Игра была до гола – ЦСКА его забил и победил. А так, «Локомотив» всё равно квалифицированная команда с хорошими футболистами. Просто хочется пожелать ему в ближайшее время уйти из опасной зоны в таблице, чтобы спокойно зимой готовится к весенней части. «Локомотив» этого заслуживает.

- Чего пожелаете ЦСКА?

- Бороться за медали в нынешней ситуации и вообще. Если так реально взять, учитывая, что сейчас нет еврокубков, в чемпионате России есть плюс-минус одно место – первое. И либо ты чемпион, либо нет. А второе место или третье, на сегодняшний день не особо принципиально. Тем более ЦСКА уже был и чемпионом, и серебряным призёром, и бронзовым. Хотя, может, для «армейцев» и принципиально занять именно второе место, а не третье. Я не знаю, какие задачи там поставили перед сезоном.

- Что думаете по удаление Ушакова в добавленное время?

- Оно было за минуту до конца и никак не сказалось на ходе матча. Если бы оно случилось раньше, тогда да. Ушаков – молодой парень, эмоции и так далее. Самое главное – на результат это не повлияло.

- Чалов не забил – это для него неудачный матч?

- То же самое - непринципиально. Это не столь важно. Раньше он забивал, и команда выигрывала. Сегодня он не забил, а команда всё равно выиграла. Чалов вносит свой вклад в результаты ЦСКА.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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serj6
29 Октября 2022 в 23:37
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