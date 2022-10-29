Мостовой — о «Химках»: «Команда-цирк»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

Эксперт заявил «Чемпионату», что не понимает, почему вратарь Илья Лантратов сидит на скамейке запасных, а Виталий Гудиев «привозит» каждый матч, но продолжает играть.

«Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», — подытожил Мостовой.

«Химки» проиграли «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:6. Подмосковный клуб занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.