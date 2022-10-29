​Глушаков играет в матче Медиалиги – днём его заменили в игре РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков играет в субботнем матче Медиалиги за команду Reality против «Амкала».

Стоит напомнить, что в субботу днём капитан «Химок» был заменён уже по ходу первого тайма матча Премьер-лиги против «Динамо».

Перед игрой Медиалиги Денис Глушаков дал комментарий по поводу своего участия в поединке Медиалиги.

«Сыграю для поддержания формы, потому что сегодня не удалось сыграть полный матч, заменили. Тренер говорит, что нужно набирать форму. Есть время, контракт позволяет, руководители клуба разрешили сыграть, поэтому побегаю, подвигаюсь», - сказал Глушаков. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Первый спорт».