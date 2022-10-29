​Губерниев – о Гогниеве: «Ведёт себя как придурок»

Дмитрий Губерниев, известный комментатор, высказался насчёт поведения Спартака Гогниева. Напомним, что по ходу субботней игры тренер «Химок» не раз выплёскивал свои эмоции через оскорбления. Так, например, в перерыве, уже после получения красной карточки, Гогниев выругался в адрес журналиста «Матч ТВ».

«Он себя ведёт как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе», - считает Губерниев. Слова комментатора приводит «Матч ТВ».

Продолжая говорить о Гогниеве, Губерниев обратился к РФС и РПЛ с вопросом о том, зачем российскому футболу нужны такие люди.

Добавим, что «Динамо» обыграло «Химки» на своём поле со счётом 6:1.