В «Крыльях Советов» прокомментировали возможность проведения дополнительного сбора

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации со сборами команды.

Специалист отметил тот факт, что официальная информация касательно сроков окончания первой части сезона отсутствует. В случае, если команде необходимо будет уйти на зимний перерыв в конце следующего месяца, она будет собираться уже в будущем году. Если первая часть сезона завершится в середине ноября, то «Крылья Советов» могут провести втягивающий сбор ближе к концу декабря.

«Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки», - цитирует Осинькина «РБ Спорт».

На текущий момент «Крыльев Советов» занимают 11 место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб из Самары проведёт на домашнем стадионе, соперником будет «Пари НН». Начало игры - 30 октября в 14:00.