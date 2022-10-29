Экс-звезда «Зенита» может вернуться в РПЛ

Иранский нападающий Сердар Азмун, ныне выступающий в немецком чемпионате за леверкузенский «Байер», недоволен своим положением в команде. По сведениям футбольного агента Тимура Гурцкая, 27-летний форвард подумывает о возвращении в РПЛ, где выступал за петербургский «Зенит».

«Очень большая вероятность, что Азмун вернется в Россию, в РПЛ. Играть в футбол», - приводятся слова агента в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Ранее ходили слухи об интересе к Сердару со стороны московского «Динамо».

Азмун пополнил ряды «Байера» в январе текущего года. С ним был подписан контракт до конца сезона-2026/2027. В текущем розыгрыше Бундеслиги иранец провел восемь матчей без голевых действий.