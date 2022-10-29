Московский «Спартак» начал планировать зимнюю трансферную кампанию. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру», в столичном клубе обозначили проблемную позицию в составе. Руководство «красно-белых» недовольной уровнем игры словенца Михи Мевли и будет пытаться подписать нового игрока на позицию центрального защитника.

32-летний легионер пополнил ряды «народной команды» в сентябре. Он присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ Мевля провел четыре поединка.

После 14 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче «красно-белые» встретятся с «Торпедо».