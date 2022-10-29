Черевченко назвал тренера, который может спасти «Локомотив»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина в стан «железнодорожников».

«Авторитет Сёмина не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Он бы спас нынешний «Локомотив», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее в российской прессе сообщалось, что «Локомотив» предложит Сёмину почетную должность в клубе.

После 14 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Локо» на «РЖД Арене» примет ЦСКА.