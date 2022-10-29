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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов рассказал, какого игрока не хватает «Спартаку»

29 Октября 2022 • 09:05 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о нынешнем составе «народной команды». Он заявил, что «красно-белым» нужно усиление в оборонительную линию, вспомнив о потере француза Самуэля Жиго.

«Жиго выделялся, его тяжело заменить. Футболиста такого уровня «Спартаку» сейчас не хватает. Усиление команде требуется и на позиции крайних защитников», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 29 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.

В ближайшем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Булатов
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