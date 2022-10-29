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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов или Карпин: Юран рассказал, кто круче

29 Октября 2022 • 07:43 Комментировать

Российский футбольный специалист Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», сравнил двух своих соотечественников и коллег – наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова и рулевого сборной России Валерия Карпина.

«Карпин попробовал себя в Европе, у него не получилось. У Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее», - передает слова Юрана «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что на этой неделе «Ференцварош» под руководством Черчесова пробился в плей-офф Лиги Европы. Венгерский клуб сыграет в весенней стадии еврокубков впервые за 47 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Юран Станислав Черчесов
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