Черчесов или Карпин: Юран рассказал, кто круче

Российский футбольный специалист Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», сравнил двух своих соотечественников и коллег – наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова и рулевого сборной России Валерия Карпина.

«Карпин попробовал себя в Европе, у него не получилось. У Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее», - передает слова Юрана «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что на этой неделе «Ференцварош» под руководством Черчесова пробился в плей-офф Лиги Европы. Венгерский клуб сыграет в весенней стадии еврокубков впервые за 47 лет.