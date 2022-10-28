Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»

Бывший игрок российской национальной команды Роман Шишкин высказался об успехе Станислава Черчесова в качестве тренера «Ференцвароша».

«Черчесов умеет удивлять: мы все прекрасно это помним по сборной России, да и по другим его командам. Думаю, он нашёл свой клуб, где у него хорошо получается бить рекорды», – заявил экс-подопечный Станислава Саламовича в интервью «Чемпионату». Шишкин отметил, что не удивляется результатам Черчесова, который вывел венгерского чемпиона в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что под руководством российского специалиста «Ференцварош» сделал дубль в прошлом сезоне в Венгрии, а также выиграл группу в нынешнем розыгрыше второго еврокубка.

