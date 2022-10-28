Гаджиев: «Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи на Евро-2020»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался относительно критики бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Мы очень любим критиковать своих тренеров, но зачастую критика необоснованная. Все в футболе проигрывают. Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи сборной России на Евро-2020. Но он удачно выступил на ЧМ-2018, да и нормально тренировал клубы», – заявил нынешний президент махачкалинского «Динамо» в интервью изданию «Чемпионат». По мнению Гаджиева, результаты Черчесова в «Ференцвароше» показывают его тренерский уровень.

Напомним, что после последнего места в группе на Евро-2020 Станислав Саламович был уволен с поста главного тренера российской сборной. В венгерском клубе он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

