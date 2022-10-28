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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов поддержал идею возможного проведения товарищеского матча между сборной России и команды легионеров РПЛ

28 Октября 2022 • 21:19 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборной России и командой легионеров РПЛ.

«Играть нужно в любом случае. Если бы сыграли такой матч со сборной иностранных игроков лиги, было бы интересно: у нас отличные легионеры», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Эксперт считает, что сейчас вряд ли можно договориться о проведении контрольных матчей с африканскими или южноамериканскими командами, ведь уже совсем скоро стартует чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России проведет товарищеские встречи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
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