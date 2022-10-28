Шалимов не считает Черчесова лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о работе наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать. Он тренирует в Европе и у него там нормально получается — можно только поздравить», — цитирует слова Шалимова «Чемпионат».

По мнению эксперта, лучшим тренером России является тот, кто работает в России.

«Ференцварош» лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 24 набранных очка после десяти матчей. Отметим, ранее подопечные Черчесова досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.